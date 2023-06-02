В Госдуме раскрыли, кого ждет повышение пенсии с 1 августа Депутат ГД Бессараб: работающих пенсионеров ждет повышение соцвыплат с 1 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ближайшая индексация пенсии в России пройдет 1 августа 2023 года, повышения социальных выплат могут ожидать работающие пенсионеры, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Москвой 24» она отметила, что эта категория граждан получает страховую пенсию и фиксированную выплату без учета плановых индексаций. Перерасчет производится ежегодно и зависит от уровня заработка за прошлый год.

Пенсии для работающих пенсионеров вырастут с 1 августа, исходя из заработанного ими за 2022 год количества пенсионных коэффициентов. Но там небольшая сумма повышения, потому что оно происходит максимально на три пенсионных коэффициента, — подчеркнула парламентарий.

Бессараб напомнила, что с 1 января 2023 года для неработающих пенсионеров страховые выплаты были увеличены на 4,8%, а социальные проиндексировали на 3,3% в апреле к повышению на 10% в июне 2022 года. Парламентарий отметила, что стоимость пенсионного коэффициента в этом году составляет 123,77 рубля. Максимальная прибавка для работающих пожилых людей составит 372,31 рубля. Парламентарий уточнила, что перерасчет производится автоматически.

Также повышение пенсии затронет россиян, которым исполнилось 80 лет. Бессараб рассказала, что для них фиксированная часть выплат увеличивается в два раза.

Ранее стало известно, что средняя продолжительность работы россиян после назначения пенсии в 2022 году составила 7,47 года. По данным Росстата, дольше других работают пенсионеры по инвалидности, меньше всего трудятся получатели пенсии по старости.