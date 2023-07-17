В Госдуме призвали «решить вопрос» с судами, выходящими из акватории ЧМ Депутат Госдумы Соболев призвал «решить вопрос» с судами, которые доставляют оружие Украине

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Необходимо прекратить поступление техники и боеприпасов в зону боевых действий через западную границу Украины, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Соболев. Он призвал «решить вопрос» с судами, которые доставляют оружие для ВСУ.

Сейчас нужно усиливать противовоздушную охрану военных и государственных объектов России, но главное — это прекратить поступление техники и боеприпасов в зону боевых действий через западную границу Украины и, естественно, через море. У нас есть системы, авиационные и ракетные боеприпасы, которые могут решить задачу с другими судами, которые выходят из акватории, — сообщил Соболев.

Ранее сообщалось, что США подготовили новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка $500 млн. В военную помощь войдут дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также зенитные ракеты Stinger.

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что коллективному Евросоюзу следует удвоить поставки оружия Украине. Он добавил, что военные инструкторы должны продолжить более усиленно помогать в тренировках украинским военным в обращении с западной боевой техникой.