В Госдуме призвали к ядерным ударам по логистическим центрам НАТО Генерал Гурулев призвал к ядерным ударам по логистическим центрам НАТО

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что России следует ударить тактическим ядерным оружием по логистическим центрам НАТО. Это станет ответом Альянсу за борьбу, которую он продолжает вести с Россией, отметил депутат в Telegram.

Если сегодня с нами воюет НАТО, то давайте уничтожать логистические центры тактическим ядерным оружием. Мы играем по правилам США, нам нужен свой сценарий, мы способны поставить эту грань, — считает генерал.

По его мнению, ядерное оружие США в виде тактических бомб хранится в Западной Европе. Для Вашингтона крайне опасно «поставлять каждый боеприпас», поэтому ответ Москвы будет жестким, подчеркнул Гурулев.

Ранее советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что НАТО необходимо продемонстрировать свое ядерное оружие, чтобы припугнуть Россию. По его словам, это также позволит убедить Москву в непобедимости Альянса и в отсутствии военных перспектив для нее в Европе.