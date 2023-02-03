В Госдуме призвали чипировать отдыхающих за рубежом чиновников Депутат ГД Хамзаев предложил чипировать отдыхающих за рубежом чиновников

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Отдыхающих за пределами России чиновников следует в обязательном порядке чипировать, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его словам, такие меры необходимы для безопасности страны, поскольку чиновников за рубежом может завербовать иностранная контрразведка, передает РИА Новости.

Считаю, что тех чиновников, кто неугомонно рвётся отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам, — предлагаю в принудительном порядке чипировать. <...> Международная контрразведка работает профессионально цинично, включая стадии выявления, разработки, установления контакта и глубокой вербовки, — сказал Хамзаев.

По его мнению, уже сейчас необходимо определить среди госслужащих «группу риска» из людей, которые активно путешествуют за границу, и заблаговременно вживить им спутниковые датчики. Депутат считает, что государство имеет право знать, чем занимаются чиновники и где они находятся.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил запретить чиновникам выезд за границу. Свою инициативу он изложил в письме на имя главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. Он считает, что в период СВО отдых российских чиновников за рубежом, в том числе в странах, которые поддерживают киевский режим, аморален и грозит серьезным расколом в обществе. По его мнению, такие поездки следует запретить на законодательном уроне.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, идея введения запрета для чиновников на отдых за границей в Кремле не обсуждается.

При этом портал TourDom сообщил, что у чиновников из администрации одного из городов в Оренбургской области забрали загранпаспорта и призвали не выезжать за пределы страны. О каком именно городе идет речь, не уточнялось.