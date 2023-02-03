Первый российский город запретил выезд чиновникам за границу TourDom: у сотрудников администрации города под Оренбургом забрали загранпаспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У чиновников из администрации города в Оренбургской области забрали загранпаспорта и призвали не выезжать за пределы страны, сообщает TourDom со ссылкой на источник. О каком именно городе идет речь, не уточняется. 2 февраля в Кремле заявили, что решения запретить чиновникам выезд за границу сейчас нет.

По данным источника, сотрудники администрации города подписали бумаги, в которых им рекомендовали воздержаться от поездок за границу в периоды отпусков и в выходные дни. Загранпаспорта же у них изъяли на «временное хранение».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил запретить чиновникам выезд за границу. Свою инициативу он изложил в письме на имя главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. Он считает, что в период СВО отдых российских чиновников за рубежом, в том числе в странах, которые поддерживают киевский режим, аморален и грозит серьезным расколом в обществе. По его мнению, такие поездки следует запретить на законодательном уроне.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, идея введения запрета для чиновников на отдых за границей в Кремле не обсуждается.