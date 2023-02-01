Пригожин предложил запретить чиновникам отдых за границей во время СВО

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина опубликовала в Telegram его письмо на имя главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву с предложением законодательно запретить российским чиновникам уезжать на отдых за пределы страны в период проведения спецоперации, а также предусмотреть для них ответственность за аморальное поведение. По его мнению, такие поездки и показная роскошь могут стать причиной серьезного раскола в обществе.

Пригожин отметил, что все российское общество напряженно следит за событиями на Украине, где регулярные части ВС РФ, добровольцы, мобилизованные выполняют свой долг, а многие чиновники и депутаты спокойно уезжают отдыхать на заграничные курорты. В том числе, и в те страны, которые поддерживают финансами и оружием киевский режим.

По мнению бизнесмена, такое поведение наносит ущерб репутации государственной власти России. Чиновники и политики в мирное время должны быть образцами для подражания, а во время СВО — работать без устали и выходных для решения задач безопасности страны.

Прошу Вас рассмотреть возможность на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам РФ на время проведения СВО на Украине выезжать на отдых за пределы Российской Федерации, а также законодательно закрепить их ответственность за аморальное поведение, в том числе близких родственников, выраженное в показных тратах и злоупотреблении предметами роскоши, — говорится в тексте письма.

Ранее пресс-служба Пригожина опубликовала его письмо на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором он предлагал запретить публикацию негативной информации о добровольцах в зоне спецоперации, в частности бывших осужденных. По мнению предпринимателя, за критику участников СВО нужно сажать в тюрьму на срок до пяти лет.