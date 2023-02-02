Песков: запрет на отдых за границей для чиновников в Кремле не обсуждается

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Песков

Идея введения запрета для чиновников на отдых за границей в Кремле не обсуждается, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. С такой инициативой ранее выступил бизнесмен Евгений Пригожин, в Госдуме к ней отнеслись неоднозначно.

Каких-то решений, каких-то директив на этот счет не существует в настоящее время. В администрации президента вопрос не обсуждается, — сказал Песков.

Пригожин свою инициативу изложил в письме на имя главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. Он считает, что в период СВО отдых российских чиновников за рубежом, в том числе в странах, которые поддерживают киевский режим, аморален и грозит серьезным расколом в обществе. По его мнению, такие поездки следует запретить на законодательном уроне.

Пискарев заявил, что Госдума в ближайшее время рассмотрит целесообразность такого запрета. Идею Пригожина поддержал глава думской комиссии по вопросам депутатской этики Евгений Ревенко. Зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев, в свою очередь, призвал не «громоздить законов» и заявил, что можно ограничиться инструкцией для чиновников с запретом на выезд.