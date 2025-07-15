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15 июля 2025 в 16:53

Психотерапевт дала совет, как радоваться жизни без отпуска летом

Психотерапевт Крашкина посоветовала наполнить лето радостью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы наполнить лето радостью без поездок и отпуска, следует найти простые, но приятные вещи рядом с собой, рассказала психотерапевт Ирина Крашкина. В беседе с РИАМО она отметила, что обыденные радости, такие как пикник или занятия на природе, могут приносить много удовольствия.

Например, устраивать пикники в ближайшем парке, ездить на прогулки к озеру или просто выбраться на пляж — такие моменты, казалось бы, обыденные, но они могут приносить удивительное удовольствие, — пояснила специалист.

Психотерапевт подчеркнула, что лето — отличное время для новых увлечений, таких как танцы или рисование, а также для активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Прогулки по парку или лесу могут вдохновить не меньше, чем дальние поездки. Она также порекомендовала не забывать о спокойных занятиях, таких как чтение книг или ведение дневника, которые могут стать настоящим источником радости.

Ранее Ирина Крашкина заявила, что по-настоящему отдохнуть в отпуске россиянам мешают рабочие звонки, переизбыток планов и соцсети. По ее словам, рабочие контакты во время отдыха тормозят расслабление даже вдали от офиса.

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