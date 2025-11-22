Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 10:40

В Госдуме предложили штрафовать чиновников за плохую работу с жалобами

Депутаты от КПРФ предложили штрафовать чиновников за перенаправление жалоб

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press
Депутаты Госдумы от КПРФ предложили штрафовать чиновников за перенаправление обращений граждан в те органы, чьи действия обжалуются, сообщает РИА Новости. В законопроекте, направленном в кабмин, речь идет о сумме санкций до 30 тыс. рублей.

Перенаправление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, — говорится в тексте законопроекта.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с инициативой об отмене штрафов за вынужденную остановку транспорта в пробках под запрещающим знаком. Парламентарии указали, что в России распространена проблема ошибочной фиксации нарушений автоматическими камерами наблюдения.

Ранее автоэксперт организации «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун сообщил о рассмотрении в Госдуме законопроекта, ужесточающего ответственность за модернизацию выхлопных систем транспортных средств. Согласно инициативе, размер штрафа может достигнуть 30 тыс. рублей.

Россия
депутаты
Госдума
штрафы
