В Госдуме предложили штрафовать чиновников за плохую работу с жалобами

В Госдуме предложили штрафовать чиновников за плохую работу с жалобами Депутаты от КПРФ предложили штрафовать чиновников за перенаправление жалоб

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили штрафовать чиновников за перенаправление обращений граждан в те органы, чьи действия обжалуются, сообщает РИА Новости. В законопроекте, направленном в кабмин, речь идет о сумме санкций до 30 тыс. рублей.

Перенаправление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, — говорится в тексте законопроекта.

