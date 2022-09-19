В Госдуме предложили давать академический отпуск студентам — участникам СВО Депутат Госдумы Метелев предложил давать академический отпуск студентам — участникам спецоперации на Украине

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Участие студента в специальной военной операции на Украине должно стать основанием для предоставления ему академического отпуска, заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, слова которого цитирует ТАСС. Он подчеркнул, что добровольцам из числа учащихся необходимо предоставить возможность завершить образовательный процесс и сдать все экзамены по возвращении домой.

С весны 2022 года предоставление академических отпусков военнослужащим приостановлено, что ограничивает их в правах на получение профессионального и высшего образования в заочной форме. Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращении домой, — сказал Метелев.

Он добавил, что письма с соответствующим предложением уже направлены в Минпросвещения и Минобразования. Комитет готов содействовать профильным ведомствам в обеспечении гарантий продолжения обучения, заключил Метелев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в спецоперации на Украине. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в Петропавловске-Камчатском один из сотрудников регионального управления МЧС России обратился к президенту с подобной просьбой. По словам представителя Кремля, спасатель хотел пойти в добровольцы, но по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО.