Путин пообещал трудовые гарантии добровольцам спецоперации

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Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в спецоперации на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства рассказал, что в Петропавловске-Камчатском один из сотрудников регионального управления МЧС России обратился к президенту с подобной просьбой. По словам Пескова, спасатель хотел пойти в добровольцы, но по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО.

Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствие с ситуацией де-факто, — сказал Песков.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее сообщил о намерении подготовить поправки в Трудовой кодекс, защищающие права российских добровольцев, отправившихся на специальную военную операцию на Украину. Он напомнил о недавнем скандале с сотрудником «Магнита», которого уволили за прогулы, пока он принимал участие в боевых действиях.

Парламентарий объяснил, что действующее трудовое законодательство не защищает права россиян, желающих заключить краткосрочный контракт с Минобороны. По его словам, люди оказываются заложниками своих работодателей. В одних случаях их отправляют в неоплачиваемый отпуск, в других — увольняют по соглашению сторон, а в третьих — и вовсе за прогулы, заключил Хинштейн. Он подчеркнул, что подобного быть не должно, потому что добровольцы едут на Украину «защищать интересы России с оружием в руках».

Хинштейн выразил надежду, что в сентябре законопроект будет внесен в Госдуму. Его уже поддержало руководство Минобороны.