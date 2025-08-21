Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 07:57

В Госдуме озвучили, когда фельдшеры смогут исполнять обязанности врачей

Депутат Фролова: фельдшеры смогут исполнять обязанности врачей с этой осени

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу приказ Министерства здравоохранения, расширяющий полномочия среднего медицинского персонала. Согласно новому порядку, фельдшеры и акушерки при нехватке или временном отсутствии специалистов с высшим образованием смогут выполнять функции лечащих врачей, пояснила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с РИА Новости.

До сих пор их полномочия были ограничены, но новый приказ легализует практику делегирования врачебных функций, — указала Фролова.

По словам парламентария, это касается терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Передача полномочий может произойти в рамках первичной и скорой медицинской помощи.

Приказ значительно расширяет перечень медицинских подразделений, где допускается такое делегирование: теперь это фельдшерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники, помимо ранее разрешенных фельдшерско-акушерских пунктов и здравпунктов. Решение о возложении функций принимается руководителем медицинской организации внутренним приказом. Опытные медработники среднего звена смогут собирать анамнез, проводить осмотры, выполнять простые обследования и направлять пациентов к профильным специалистам.

Данная мера направлена на решение проблемы дефицита врачебных кадров, особенно в удаленных и сельских территориях, и призвана улучшить доступность медицинской помощи. Фельдшеры и акушерки, отмечает Фролова, также получат право назначать и применять лекарственные препараты, включая наркотические и психотропные средства, в рамках утвержденных стандартов. Это позволит минимизировать риски осложнений и повысить качество жизни пациентов, особенно в условиях нехватки врачей.

Ранее сообщалось, что большинство врачей (38,8%) готовы передать задачи по профилактике заболеваний и ведению документации среднему медицинскому персоналу. Треть опрошенных специалистов (33,6%) негативно относятся к делегированию фельдшерам и акушерам обязанностей участковых врачей.

