В Госдуме ответили на планы «Яндекса» помочь родителям следить за детьми Депутат Буцкая: функция «Яндекса» для слежки за детьми успокоит родителей

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Функция «Яндекса» «Где ты?» поможет родителям отслеживать, где в данный момент находится ребенок, гуляет ли он и дошел ли до школы, рассказала NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Парламентарий отметила, что уже существуют гаджеты с похожими опциями, так называемые умные часы.

Моему старшему ребенку сейчас 21, когда ему было 12–13 лет, появились умные часы, с возможностью отслеживать ребенка и слушать, что происходит вокруг него — ты звонишь, часы включаются, а ребенок об этом не знает. Но то, что можно определить местоположение детей, — это больше про спокойствие детей, про безопасность, — добавила Буцкая.

Собеседница подчеркнула, что практически каждый смартфон можно запеленговать и узнать, где находится его владелец, особенно если речь идет о несовершеннолетних.

[Можно] понять, дошел ли ребенок до школы, где гуляет, куда пошел гулять. Если не отвечает на звонок, посмотреть, где он. Не вижу в этом проблемы. Думаю, для детей вызов, они точно найдут, как это обойти. Поверьте, это будет только развивать наших детей, — подытожила Буцкая.

Поводом для комментария стала информация о том, что «Яндекс» запустил сервис для родителей по отслеживанию местоположения их детей. Опция позволит взрослым вычислить, где сейчас их ребенок, а также составить список адресов, где дети бывают чаще всего.

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