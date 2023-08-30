Психолог назвала вероятную причину побега фигуристки Горбачевой Психолог Дугенцова: фигуристка Горбачева могла сбежать ради привлечения внимания

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Фигуристка Алина Горбачева

Фигуристка Алина Горбачева могла сбежать из дома после конфликта с тренером ради привлечения внимания к себе, считает детский психолог Дарья Дугенцова. В беседе с NEWS.ru она отметила, что это довольно частая практика для детей, которые не чувствуют поддержки со стороны взрослых.

Скорее всего, побег был связан с каким-то конфликтом, не просто так она взяла и убежала. Самая частая причина такого поведения у детей — это привлечение внимания. То есть позволить взрослым переживать и показать, что бы было, если б их не было. Это достаточно частая практика, но происходит это в тех семьях, где не хватает поддержки со стороны взрослых, то есть отец с матерью либо тренер не дают должной поддержки. Беспричинно из дома не сбегают, поэтому полагаю, что произошел конфликт с тренером, — сказала психолог.

По словам Дугенцовой, Горбачева понимала, что ее рано или поздно найдут, поэтому она не могла сбежать из дома насовсем, и просто хотела привлечь внимание значимого человека в своей жизни. Также она отметила, что в отношении фигуристки прорабатывали версию с желанием покончить с собой. Специалист подчеркнула, что к таким размышлениям как правило приходят дети в возрасте от семи до 12 лет.

Горбачева пропала без вести 28 августа. Позже стало известно, что на Покровской набережной нашлись носки, предположительно, принадлежащие спортсменке. К поисковым работам привлекли кинологов и спасателей, им помогали члены добровольческого отряда «ЛизаАлерт». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, чтобы установить обстоятельства исчезновения фигуристки. Сообщалось, что незадолго до пропажи спортсменка поругалась со своим тренером.

Позже стало известно, что Горбачева провела ночь на лестнице в жилом доме. Об этом девушка рассказала на допросе у следователя. После тренировки на ледовой арене она отправилась гулять в парк, затем решила переночевать в подъезде одного из жилых домов, а утром отправилась гулять по магазинам и кафе на Волоколамском шоссе.

Утром 30 августа Горбачева попросила прощения за свое исчезновение. В Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) девушка сообщила, что ее поступок никак не связан с фигурным катанием.