В Госдуме объяснили, как Трамп относится к Медведеву Вассерман: Медведев является ключевой фигурой в российской внешней политике

Американский президент Дональд Трамп относится всерьез к высказываниям зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он также пояснил, что президент США любит блеф, поэтому не все его слова отражают реальные мысли.

Хотя он и высказался в том духе, что это «какой-то чиновник-неудачник», не стоит забывать, что это бывший президент. Так же, как Трамп был бывшим президентом и сохранил право стать президентом снова, так и Медведев сохраняет это право, — заявил Вассерман.

Депутат также отметил, что Дмитрий Медведев является фактором внешней политики РФ. Он — заместитель председателя Совета безопасности, а председатель Совета — президент Владимир Путин.

Как бывший президент, он имел доступ ко множеству важных сведений и, я думаю, до сих пор имеет доступ к значительной части соответствующих каналов информации, — добавил он.

Собеседник привел в пример так называемую войну трех восьмерок, или пятидневную войну. Тогда Медведев жестко отреагировал на артобстрел российских миротворцев в Южной Осетии. Победа была за Россией, напомнил Вассерман.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в руководстве РФ есть и жесткие оценки ситуации, как у Дмитрия Медведева, однако внешнюю политику определяет Владимир Путин как президент России. По его словам, жесткая риторика встречается в каждом государстве.