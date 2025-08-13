Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 14:01

В Госдуме объяснили, как Трамп относится к Медведеву

Вассерман: Медведев является ключевой фигурой в российской внешней политике

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Американский президент Дональд Трамп относится всерьез к высказываниям зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он также пояснил, что президент США любит блеф, поэтому не все его слова отражают реальные мысли.

Хотя он и высказался в том духе, что это «какой-то чиновник-неудачник», не стоит забывать, что это бывший президент. Так же, как Трамп был бывшим президентом и сохранил право стать президентом снова, так и Медведев сохраняет это право, — заявил Вассерман.

Депутат также отметил, что Дмитрий Медведев является фактором внешней политики РФ. Он — заместитель председателя Совета безопасности, а председатель Совета — президент Владимир Путин.

Как бывший президент, он имел доступ ко множеству важных сведений и, я думаю, до сих пор имеет доступ к значительной части соответствующих каналов информации, — добавил он.

Собеседник привел в пример так называемую войну трех восьмерок, или пятидневную войну. Тогда Медведев жестко отреагировал на артобстрел российских миротворцев в Южной Осетии. Победа была за Россией, напомнил Вассерман.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в руководстве РФ есть и жесткие оценки ситуации, как у Дмитрия Медведева, однако внешнюю политику определяет Владимир Путин как президент России. По его словам, жесткая риторика встречается в каждом государстве.

Анатолий Вассерман
Госдума
Дональд Трамп
Дмитрий Медведев
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В стране СНГ впервые запустили высокоскоростной интернет Starlink
Названы страны, пославшие наемников–террористов на границу России
Вучич больше не хочет быть президентом Сербии
Обиженный Киев занимается «демонтажом» венгерского правительства
«Уходят свидетели исторических событий»: генерал о смерти Зайцева
Ивана Краско похоронили на кладбище в Комарово
Кибермошенники или MAX: почему на самом деле блокируют WhatsApp и Telegram?
Сенатор Рогозин раскрыл «праздничную» тенденцию в расправах СБУ
«Нахаляву рубят деньги»: экс-футболист осудил тренеров-гастарбайтеров в РПЛ
В МИД РФ призвали Японию покаяться
Психолог объяснил, как возникает разница в поколениях
В Госдуме высказались об угрозах подполковника расстрелять защитников парка
Безвизовых мигрантов в России хотят обязать сдать биометрию
Россиянин вставил себе в анус четыре пальчиковые батарейки для бодрости
WhatApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
ЦСКА расторг контракт с провалившим допинг-тест хоккеистом
Политолог раскрыл, почему провокации Киева не сорвут саммит Путина и Трампа
Украинскому «Нафтогазу» выделят рекордный кредит на топливо к зиме
Американские магнаты приступили к созданию «генетической суперкасты»
«Значимость прошла»: в СФ оценили кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.