В ГД рассмотрят законопроект о введении наказания за пропаганду экстремизма

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Госдума 28 сентября на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении законопроект об ответственности до пяти лет за пропаганду экстремизма, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ГД. Комитет по госстроительству рекомендовал принять документ.

Пленарное заседание 28 сентября... Об установлении уголовной ответственности за публичное оправдание или пропаганду экстремизма — первое чтение, — сказал собеседник агентства.

По мнению депутатов, нападения в школах в стране за последние годы принимают масштабы, сопоставимые с экстремизмом. При этом в СМИ и интернете иногда появляются публикации, оправдывающие или пропагандирующие такие преступления. Парламентарии уверены, что жесткие наказания позволят исправить ситуацию, уточнил аноним.

Ранее сообщалось, что изменения предложили внести в статью 280 Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф в размере 100–300 тысяч рублей, принудительные работы, арест или лишение свободы на срок до четырех лет за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. В эту статью хотят добавить новый состав — публичное оправдание или пропаганда экстремизма. За него планируется предусмотреть наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Члены Совета Федерации ранее внесли в Госдуму законопроект, согласно которому органы власти смогут лишать гражданства россиян по праву рождения. Согласно предложенной норме, гражданства России по факту рождения могут лишить за дезертирство, дискредитацию войск и призывы к экстремизму.