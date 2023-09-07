В ГД призвали разобраться с ударившим женщину-врача сыном президента ЦАР Депутат Чепа призвал разобраться с ударившим женщину-врача сыном президента ЦАР

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Алексей Чепа

Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с NEWS.ru призвал разобраться в инциденте с сыном президента Центральноафриканской республики (ЦАР), который нанес удары по лицу мужчине и женщине из группы сопровождения во время реабилитации в Кисловодске. По словам парламентария, если он будет признан виновным, его нужно будет отправить домой. При этом Чепа отметил, что этот инцидент не скажется на отношениях РФ и ЦАР.

В первую очередь, нужно разобраться в причинах, что там именно произошло и на основании этого принимать решение. Наверное, надо отправить его домой в соответствии с тем, как мы поступаем с такими иностранными гражданами. Если он виноват, надо отнестись к нему как к виновному. Я думаю, это не скажется на отношениях России и ЦАР, но мы не должны никому позволять вести себя так, как хочется. Это относится и к нашим гражданам, — заявил Чепа.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Кисловодске сын президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера нанес удары по лицу мужчине и женщине из группы сопровождения. В Ставропольский край на лечение молодого человека отправил отец, но сын попытался сбежать, потому что не планировал такой отпуск.

Известно, что женщина была в группе сопровождения молодого человека. Она является терапевтом. На опубликованном видео с моментом нападения женщина кричит, что ей выбили челюсть.