Сын президента ЦАР избил женщину и мужчину в Кисловодске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кисловодске сын президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера нанес удары по лицу мужчине и женщине из группы сопровождения, сообщает Telegram-канал SHOT. В Ставропольский край на лечение молодого человека отправил отец. Но сын попытался сбежать, потому что не планировал такой отпуск.

Известно, что женщина была в группе сопровождения молодого человека. Она является терапевтом, уточняет MK.RU. На опубликованном видео с моментом нападения женщина кричит, что ей выбили челюсть.

Никто из столкнувшихся с насилием не стал писать заявление на Туадера, хотя он был задержан полицией. Из Кисловодска сына президента ЦАР доставили в московское посольство.

В июле в турецкой Алании охранники отеля избили россиянина, который пытался защитить от них свою супругу. Женщина утверждала, что после избиения сотрудники отеля не стали вызывать скорую помощь и полицию, это пришлось сделать самим россиянам.

7 сентября сообщалось, что пассажир автобуса в Екатеринбурге избил подростка с инвалидностью после того, как тот назвал его спутницу женщиной. После нападения у молодого человека на лице появились синяк и кровоподтеки. Также были сломаны наушники стоимостью около 10 тысяч рублей. Школьник заснял происходящее на видео и обратился в полицию.