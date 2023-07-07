Охранники отеля в Турции избили россиянина, заступившегося за жену «Осторожно, новости»: охранники отеля в Алании избили россиянина, заступившегося за жену

Фото: Global Look Press

В турецкой Алании охранники отеля избили россиянина, который пытался защитить от них свою супругу, сообщила в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости» сама женщина. По ее словам, после избиения сотрудники отеля не стали вызывать скорую помощь и полицию, это пришлось сделать самим россиянам. Пострадавший мужчина сейчас находится на обследовании. Пара собирается обращаться в посольство РФ.

Как рассказала женщина, она вместе со своим супругом недавно получила ВНЖ в Турции. Пара заселилась в отель Noxinn Deluxe Hotel 3*. В один из дней пострадавшие отдыхали на пляже, и с балкона отеля на них сбросили бутылки с водой. Россияне потребовали объяснений от сотрудника ресепшена, однако тот их проигнорировал, а охранник заведения заявил, что «они русские и заслужили это, так им и надо».

Когда женщина попыталась запечатлеть его высказывание на видео, мужчина замахнулся и попытался выхватить у нее телефон. Ее супруг схватил охранника за руку и оттолкнул, после чего на него напали еще трое человек, которые начали избивать россиянина руками и ногами.

Позднее пострадавший признался, что после избиения некоторое время не чувствовал своих конечностей и терял сознание. Его супруга самостоятельно вызвала полицию, после обморока мужчины силовики вызвали скорую. Заявление на охранников отеля полиция не приняла.

Ранее сообщалось, что туристку из Москвы ударили металлическим ковшом по лбу и облили кипятком в хаммаме в пятизвездочном отеле в Турции. По ее словам, нападавшим оказался постоялец заведения немецкого происхождения. После инцидента в отношении него не было принято никаких мер, утверждает женщина.