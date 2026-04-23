Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом

Рулонная укладка одежды позволяет существенно сэкономить место в багаже, заявил NEWS.ru владелец международной сети турагентств, бизнес-тренер Тариел Гажиенко. По его словам, для поддержания порядка следует сортировать вещи по отдельным категориям.

Путешествие — это всегда радость, но сборы могут превратиться в настоящий квест. Есть несколько проверенных лайфхаков, чтобы ваш багаж был компактным, организованным и удобным. Сложите одежду в вакуумные пакеты — они значительно экономят место и защищают содержимое от влаги и запахов. Особенно полезно для объемных свитеров и курток. Скатывайте футболки, брюки и легкие вещи в рулоны — так они занимают меньше места и меньше мнутся. Разделите багаж по категориям: нижнее белье, носки, аксессуары. Это поможет быстро найти нужное и поддерживать порядок, — поделился Гажиенко.

Он добавил, что в путешествие лучше брать маленькие флаконы шампуня, геля и крема. Это, по мнению турэксперта, позволит сэкономить место в багаже и избежать необходимости носить с собой полноразмерные упаковки.

