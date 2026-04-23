Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 06:30

Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом

Турэксперт Гажиенко: рулонная укладка одежды экономит много места в чемодане

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Рулонная укладка одежды позволяет существенно сэкономить место в багаже, заявил NEWS.ru владелец международной сети турагентств, бизнес-тренер Тариел Гажиенко. По его словам, для поддержания порядка следует сортировать вещи по отдельным категориям.

Путешествие — это всегда радость, но сборы могут превратиться в настоящий квест. Есть несколько проверенных лайфхаков, чтобы ваш багаж был компактным, организованным и удобным. Сложите одежду в вакуумные пакеты — они значительно экономят место и защищают содержимое от влаги и запахов. Особенно полезно для объемных свитеров и курток. Скатывайте футболки, брюки и легкие вещи в рулоны — так они занимают меньше места и меньше мнутся. Разделите багаж по категориям: нижнее белье, носки, аксессуары. Это поможет быстро найти нужное и поддерживать порядок, — поделился Гажиенко.

Он добавил, что в путешествие лучше брать маленькие флаконы шампуня, геля и крема. Это, по мнению турэксперта, позволит сэкономить место в багаже и избежать необходимости носить с собой полноразмерные упаковки.

Ранее генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова заявила, что россиянам не потребуется виза для отдыха в Грузии на майские праздники. По ее словам, в этом контексте туристам доступно несколько направлений, включая Турцию и Абхазию.

Общество
советы
туристы
лайфхаки
Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.