Россиянку избили ковшом и облили кипятком в пятизвездочном отеле в Турции

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Хаммам

Туристку из Москвы ударили металлическим ковшом по лбу и облили кипятком в хаммаме в пятизвездочном отеле в Турции, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на слова пострадавшей. По ее словам, нападавшим оказался постоялец заведения немецкого происхождения. После инцидента в отношении него не было принято никаких мер, утверждает женщина.

Инцидент произошел 13 апреля в отеле Gloria Serenity в Белеке. Как заявила туристка, она пошла в хаммам по случаю Чистого четверга. Там женщину встретил немец и накричал на нее, уверяя, что купаться в хаммаме могут только девушки турецкого происхождения. После того как она сказала, что приехала из России, он ударил ее металлическим ковшом по лбу, а после плеснул кипяток в лицо.

Женщина пожаловалась на дебошира руководству отеля. Сотрудники извинились перед ней и предложили в качестве «комплимента» сделать бесплатный массаж.

Ранее в Стамбуле неизвестный мужчина с холодным оружием напал на двух россиянок. Женщины гуляли по городу и в одном из переулков натолкнулись на турка, который стал им что-то говорить по-английски. Подруги сообщили ему, что не понимают, тогда мужчина достал катану и начал избивать их. Одну из них он повалил на землю и несколько раз ударил по голове и спине. В результате туристка получила глубокую рану головы и гематомы.

Как рассказали россиянки, ни прохожие, ни полицейские не пришли им на помощь. Преступника начали искать только после того, как они обратились к российское консульство.