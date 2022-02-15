Неизвестный напал на двух россиянок в Стамбуле

В Стамбуле неизвестный мужчина с холодным оружием напал на двух россиянок. Одной из женщин потребовалась медицинская помощь, сообщили РИА Новости в генконсульстве. В настоящее время злоумышленника разыскивает полиция.
В консульстве уточнили, что пострадавшие уже
По информации Telegram-канала Mash Iptash, пострадавшие — туристки из Казани. Вечером они решили
Как рассказали россиянки, ни прохожие, ни полицейские не пришли им на помощь. Преступника начали искать только после того, как они обратились к российское консульство.
Момент нападения был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
Ранее неизвестные напали в Мексике на актёра, кинопродюсера и бывшего бойца UFC Олега Тактарова. Инцидент произошёл на юге страны в курортном штате Кинтана-Роо. Как сообщалось, избивали Тактарова в течение 30–40 минут. Его сначала ударили бейсбольной битой, затем связали ноги леской, футболкой обмотали лицо. Экс-чемпион UFC думал, что умрёт. По его словам, избиение прекратилось, когда приехала федеральная полиция. В тот момент он смог «вздохнуть с облегчением». После происшествия актёр обратился в полицию, начато расследование.