В ГД призвали провести предновогодние рейды для борьбы с паленым алкоголем Депутат Хамзаев: необходимо пресечь оборот контрафакта и суррогатов до новогодних праздников

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Перед Новым годом следует провести рейды МВД для пресечения оборота контрафактного алкоголя, заявил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. С соответствующей просьбой он обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. В беседе с «Парламентской газетой» парламентарий отметил, что в течение новогодних праздников количество погибших существенно увеличивается — до шести-восьми тысяч человек, среди них многие умирают от отравления поддельным алкоголем. Кроме того, распространение контрафакта негативно влияет на общий уровень преступности.

Суррогаты — это смертельно опасное явление, по причине которых фиксируется смертность граждан, особенно в преддверии новогодних праздников, когда отдельные горе-предприниматели хотят заработать любой ценой. Из-за распространения алкогольных суррогатов ухудшается криминогенная обстановка в целом, — отметил Хамзаев.

Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за производство и сбыт метилового спирта в виде лишения свободы на срок 8-15 лет со штрафом в 500 тысяч рублей, если преступление привело к смерти двух и более людей, По словам Хамзаева, депутаты постараются принять этот закон до Нового года.

Эксперты в алкогольной сфере допустили рост объемов поддельного спиртного. Поводом стало решение Минпромторга включить в список параллельного импорта почти 40 зарубежных брендов, том числе шотландский виски White Horse, американский виски Jack Daniels, немецкий ликер Jägermeister и барбадосский ликер Malibu.