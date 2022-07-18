В ГД объяснили запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений Депутат Бурляев объяснил цель запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума

Депутат Госдумы и один из авторов законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений Николай Бурляев в беседе с NEWS.ru объяснил цель проекта. Депутат сообщил, что таким образом в России защитят будущие поколения от «вседозволенности и безответственного отношения» к этому вопросу. Он отметил, что у страны появился шанс предоставить «новую цивилизационную модель разумного и просветленного общества», пока весь мир «сходит с ума».

Я думаю, что принятие этого закона оградит грядущие поколения от того потока вседозволенности и безответственного отношения нашего государства к этим вопросам. Это давно пора было сделать, потому что Россия пойдет своим путем. Ведь о России люди, жившие на Западе, говорили так: спасение России — есть спасение мира, гибель России — есть гибель мира. Если мир сходит с ума, ну что сделать? Россия сейчас обрела шанс представить миру новую цивилизационную модель разумного просветленного, гармоничного общества в этом неразумном мире, — сказал Бурляев.

Об инициативе по запрету пропаганды «нетрадиционных ценностей» среди всех возрастов ранее заявил парламентарий Александр Хинштейн. Он счёл эту тему исключительно важной «не только как председатель профильного комитета Госдумы, но и как отец двух сыновей».