В ГД назвали каннибализмом лишение «Дождя» лицензии в Латвии Депутат ГД Луговой назвал каннибализмом лишение телеканала «Дождь» лицензии властями Латвии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в разговоре с NEWS.ru назвал каннибализмом лишение телеканала «Дождь» (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) лицензии на вещание в Латвии. По мнению депутата, сохраниться телеканалу не помогли «ни радужная раскраска, ни заверения в верности».

«Каннибализм «Дождя» ярко проявил себя в просвещенной Европе. Не помогли ни заверения в вечной преданности, ни радужная раскраска логотипа. Как они ни крутились, но все ж не вписались в формат. Начали пожирать друг друга. Расправа с эталонным медиа, вещающим по методичкам, пример скоротечности «любви» и толерантности, — сказал Луговой.

Ранее «Дождь» уволил ведущего Алексея Коростелева, который заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами». Об отстранении журналиста от работы сообщила его коллега Екатерина Котрикадзе, попытавшаяся оправдать телеканал в том, что СМИ не занимается поддержкой военных ВС РФ. Она назвала высказывание Коростелева недопустимым, а также уточнила, что в его словах сквозила двусмысленность. Вслед за Коростелевым об уходе с «Дождя» объявили журналисты Маргарита Лютова и Владимир Роменский.