В Брянской области продлили до 7 июня высокий уровень опасности терактов

МВД России / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Брянской области продлили до 7 июня действие высокого уровня террористической опасности, сообщается на сайте правительства региона. Это связано с сохраняющейся опасностью террористических актов со стороны Украины.

Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14:00 24 мая 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток, — говорится в сообщении.

Белгородская, Курская и Брянская области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ударов ВСУ по селу Солохи в Белгородской области, в результате которых погиб один человек и ещё как минимум семеро получили ранения.