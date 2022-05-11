Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Солохи, есть пострадавший

Фото vk.com/gladkov_vv

Один человек пострадал в результате обстрела села Солохи Вооружёнными силами Украины, также зафиксированы разрушения, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На место выехали экстренные службы, пострадавшему оказывается медпомощь.

Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. <...> По докладу, есть один пострадавший, ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал Гладков в Telegram-канале.

Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры, снятые, предположительно, на месте происшествия. Сам глава области также выехал к месту обстрела.

После разговора с главой села Гладков рассказал, что произошло частичное разрушение жилого дома. При этом дым в небе он объяснил возгоранием камыша за пределами населённого пункта, в то время как очагов внутри села нет. Он отметил, что пожарные уже занимаются горящими растениями.

Сегодня утром Гладков продлил «жёлтый» уровень террористической опасности в регионе, подписав соответствующий документ. Режим был введён в регионе 11 апреля: это средний из трёх существующих уровней террористической опасности, который подразумевает реальную возможность совершения террористического акта. Это означает, что данные о возможности теракта подтверждены, но неизвестны время и место готовящейся атаки.

Накануне оперштаб губернатора объяснил, с чем связаны громкие звуки, которые раздавались над Белгородом. По словам представителей власти, шум связан с действиями ВКС России.