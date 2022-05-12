Бастрыкин поручил разобраться с обстрелами ВСУ белгородского села Бастрыкин поручил завести уголовное дело после обстрела ВСУ белгородского села Солохи

Александр Бастрыкин / Фото Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com/Global Look Press

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела украинскими военными села Солохи в Белгородской области, в результате которого погиб один человек и ещё как минимум семеро получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Точное количество пострадавших и степень ущерба уточняются.

Следственный комитет примет меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению, — подчеркнули в ведомстве.

Вечером 11 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах села Солохи силами ВСУ, а также о пострадавших и нанесённом ущербе. На место выехали экстренные службы и медики. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры, снятые, предположительно, на месте происшествия.

Накануне Гладков продлил «жёлтый» уровень террористической опасности в регионе, подписав соответствующий документ. Это средний из трёх существующих уровней угрозы, который подразумевает реальную возможность совершения террористического акта. Это означает, что данные о его возможности подтверждены, но неизвестны время и место готовящейся атаки.