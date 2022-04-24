Под Белгородом обстреляли село Отрадное

Вооружённые силы УкраиныФото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев заявил, что приграничное село Отрадное попало под обстрел со стороны Украины. По его словам, снаряд прилетел в поле. Глава района отметил, что пострадавших и повреждённых зданий нет.
Никаких повреждений зданий, а тем более пострадавших — нет. Ситуация в селе спокойная, — написал Перцев в Telegram-канале.
Telegram-канал «Белгород № 1» ранее сообщил, что жители Отрадного слышали взрыв в поле рядом с селом.
Накануне стало известно об обстреле со стороны Украины пропускного пункта в Курской области. По словам главы региона, никто не пострадал.