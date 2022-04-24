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Происшествия

Под Белгородом обстреляли село Отрадное

17:51, 24 апреля 2022
Под Белгородом обстреляли село Отрадное Вооружённые силы Украины Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев заявил, что приграничное село Отрадное попало под обстрел со стороны Украины. По его словам, снаряд прилетел в поле. Глава района отметил, что пострадавших и повреждённых зданий нет.

Никаких повреждений зданий, а тем более пострадавших — нет. Ситуация в селе спокойная, — написал Перцев в Telegram-канале.

Telegram-канал «Белгород № 1» ранее сообщил, что жители Отрадного слышали взрыв в поле рядом с селом. 

Накануне стало известно об обстреле со стороны Украины пропускного пункта в Курской области. По словам главы региона, никто не пострадал.

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