Под Белгородом обстреляли село Отрадное

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Новосибирской области в селе Шагалово в одном из заброшенных домов обнаружены скелетированные останки двоих новорождённых детей. Они могли находиться там с осени 2021 года, передаёт NGS.RU со ссылкой на источник.

По предварительным данным, скелеты нашлись в заброшенном доме, они там пролежали как минимум с осени 2021 года, — говорится в тексте сообщения. Одна из местных жительниц села рассказала, что полиция...