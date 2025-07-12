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12 июля 2025 в 17:48

Над российским регионом за час сбили два дрона ВСУ

МО России: над Белгородской областью за час сбили два беспилотника ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение часа, с 15:15 до 16:15 по московскому времени, силами противовоздушной обороны России были перехвачены и ликвидированы два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Там же заявили, что БПЛА были самолетного типа.

В период с 15:15 до 16:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что артиллерийский обстрел украинских военных накрыл город Шебекино в Белгородской области, о чем сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате попадания снаряда в жилой дом погиб один гражданский человек, само здание получило серьезные разрушения.

Губернатор до этого заявил, что действия Вооруженных сил Украины носят террористический характер. Поводом для таких слов стала атака беспилотника на спортивный комплекс «Белгород Арена». По словам главы региона, это очередное подтверждение того, что одной из ключевых задач ВСУ является террор.

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