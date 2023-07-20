Украину обвинили в насильственной мобилизации населения Захарова: Украина отправляет на фронт неподготовленных солдат в рамках насильственной мобилизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мобилизация на Украине носит насильственный характер, сообщила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, от этого страдают жители всех регионов, в том числе и Закарпатья, где проживают этнические венгры.

Мобилизация на Украине, как я уже сказала, насильственная. Вы можете сами видеть. Я думаю, вы прекрасно знаете, как это все проходит. Людей избивают и похищают вопреки их воле и без какой-то нормативной базы, без какой-то боевой подготовки, в качестве пушечного мяса везут на передовую, и западные области Украины, включая Закарпатье, не являются в этом отношении исключением, — сказала Захарова.

С 1 июня на Украине вступили в силу новые правила мобилизации. Как следствие, были снижены возрастные планки для постановки на воинский учет и призыва тех, кто ранее службу не проходил.

Гражданам, имеющим белый билет, то есть признанным негодными или ограниченно годным к военной службе со снятием с воинского учета, теперь тоже будут присылать повестки из военкоматов. Им придется проходить медкомиссию, в ходе которой их могут признать годными к призыву в ряды Вооруженных сил Украины.

Также расширился перечень должностных лиц, которые имеют право вручать повестки. В него теперь включены сотрудники органов власти и местного самоуправления, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, пограничники, сотрудники СВР и СБУ.