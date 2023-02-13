«Так и будет»: Путин выразил уверенность в победе Путин на встрече с Зюгановым выразил уверенность в победе России

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Работа отдельного батальона материального обеспечения (ОБМО) ВДВ в зоне проведения СВО

Российский президент Владимир Путин cогласился в ходе совместной встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым с тем, что РФ должна победить в ходе спецоперации на Украине. Зюганов также отметил, что страна сейчас ведет борьбу с «нацистами» и с Европой, «попавшей под пяту американцев».

Так и будет, — ответил Путин Зюганову, выразившему надежду на победу России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 февраля заявил, что Украина ранее решила отказаться от переговоров с Россией «по команде сверху». По его словам, в марте 2022 года между странами был согласован документ по перемирию, однако украинская сторона покинула стол переговоров.

12 февраля пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Запад помешал перемирию между Россией и Украиной весной 2022 года. Он рассказал, что необходимые документы уже находились на «определенной стадии готовности», однако в результате «поступили другие указания» и переговорный процесс остановился. Он также добавил, что в настоящее время условий для возобновления переговоров не просматривается, но «дипломатия должна работать».