«Как по команде сверху»: Песков об отказе Украины от переговоров Песков заявил, что украинская делегация покинула переговоры с Россией по команде сверху

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Украина решила отказаться от переговоров с Россией «по команде сверху», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, в марте 2022 года между странами был согласован документ по перемирию, однако украинская сторона покинула стол переговоров.

Мы вам это рассказываем уже месяцев шесть, а то и семь. И президент Путин об этом говорил, и на самых различных уровнях. Речь идет именно о том самом документе, который был согласован в результате очень сложных переговоров, и который был парафирован даже. И потом внезапно, как по команде сверху, — читай, действительно по команде сверху — украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи, — сказал Песков.

12 февраля пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Запад помешал перемирию между Россией и Украиной весной 2022 года. Он рассказал, что необходимые документы уже находились на «определенной стадии готовности», однако в результате «поступили другие указания» и переговорный процесс остановился. Он также добавил, что в настоящее время условий для возобновления переговоров не просматривается, но «дипломатия должна работать».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но без предварительных условий. По его словам, беседа должна состояться на основе существующей реальности и с учетом целей РФ, ранее озвученных публично.