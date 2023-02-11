МИД России заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом Замглавы МИД Вершинин: Москва готова к переговорам с Киевом, но без предварительных условий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Вершинин

Москва готова к переговорам с Киевом, но без предварительных условий, заявил в интервью телеканалу «Звезда» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. По его словам, беседа должна состояться на основе существующей реальности и с учетом целей РФ, ранее озвученных публично.

Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы, естественно, уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично, — сказал Вершинин.

Замминистра главы МИД РФ отметил, что вероятность проведения переговоров при американском лидере Джо Байдене мала и зависит от осмотрительности и мудрости президента США, а также от его окружения.

3 февраля издание Neue Zürcher Zeitung писало о том, что в середине января ЦРУ отправило по своим каналам в Киев и Москву план мирного договора. В нем глава американского разведывательного ведомства Уильям Бернс от имени президента США предложил российской стороне около 20% территорий Украины в обмен на мир.

Впоследствии пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Давитт сообщил, что директор ЦРУ не общался с президентом России по вопросу территориальных уступок Украине.