В Белоруссии раскрыли, кто помешал перемирию России и Украины МИД Белоруссии: перемирию между Украиной и РФ весной 2022 года помешал Запад

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Запад помешал перемирию между Россией и Украиной весной 2022 года. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. В эфире телеканала СТВ он рассказал, что необходимые документы уже находились на «определенной стадии готовности», однако в результате «поступили другие указания» и переговорный процесс остановился.

Мы точно знаем из достоверных источников, и не из одного источника. Нам несколько высокопоставленных человек говорили, что соответствующее мнение было высказано со стороны западных партнеров, в частности президенту Украины Зеленскому, что на данном этапе мирные переговоры нужно прекратить. И в этой связи они и были прекращены, — сказал Глаз.

Он также добавил, что в настоящее время условий для возобновления переговоров не просматривается, но «дипломатия должна работать».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но без предварительных условий. По его словам, беседа должна состояться на основе существующей реальности и с учетом целей РФ, ранее озвученных публично.

В свою очередь издание Neue Zürcher Zeitung писало о том, что в середине января ЦРУ отправило по своим каналам в Киев и Москву план мирного договора. В нем глава американского разведывательного ведомства Уильям Бернс от имени президента США предложил российской стороне около 20% территорий Украины в обмен на мир.