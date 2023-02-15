Стало известно, отменят ли маткапитал для рожавших за рубежом Песков: в Кремле не обсуждают отмену материнского капитала для рожавших за рубежом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кремль не обсуждает возможность отказывать в предоставлении материнского капитала россиянкам, уезжающим рожать за рубеж, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Ранее о возможности такого отказа заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Нет, у нас нет такой дискуссии, — сказал Песков.

Ранее спикер Госдумы опубликовал в своем Telegram-канале опрос, в котором попросил подписчиков рассказать, как они относятся к россиянкам, которые уезжают рожать за рубежом. Политик отметил, что женщины, выезжавшие в Аргентину, США и другие страны с целью рождения там детей для получения гражданства, оформляют маткапитал и льготы в России, даже оставаясь за рубежом. Володин задался вопросом, насколько правильно подобное поведение по отношению к России. Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь также заявил, что россиянок, которые уезжают рожать в другие страны, чтобы «халявно обеспечить себе двойное гражданство», следует лишить материнского капитала. Парламентарий назвал таких женщин сумасшедшими.

До этого аргентинская полиция в Буэнос-Айресе провела несколько рейдов в рамках дела о продаже фальшивых документов беременным россиянкам. Силовики разыскивают группу лиц, которые организовали агентства, предлагающие беременным женщинам из РФ пакет услуг по организации родов и оформлению аргентинских документов для детей.