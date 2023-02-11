В Госдуме предложили лишить маткапитала одну категорию россиянок Депутат ГД Милонов предложил лишить маткапитала женщин, рожающих за границей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что россиянок, которые уезжают рожать в другие страны, чтобы «халявно обеспечить себе двойное гражданство», следует лишить материнского капитала. В эфире радиостанции «Говорит Москва» парламентарий назвал таких женщин сумасшедшими.

Те, кто ездит рожать за границу, не должны претендовать на родительский капитал. Они специально ради гражданства уезжают, ребенок получает гражданство. Если она едет и платит деньги за роды в Аргентине, пусть Аргентина о ней заботится, — заявил Милонов.

Ранее глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно объяснила, что беременным россиянкам запретили въезжать в страну из-за подозрений в предоставлении ложных сведений о целях поездки. По словам Кариньяно, когда женщины на 33-й неделе беременности прилетают в страну без обратного билета, «довольно сложно поверить», что в их планы входит туризм.

10 февраля шестерых беременных россиянок отказались впускать в Аргентину из-за подозрений в предоставлении ложных сведений о целях поездки. Они застряли в аэропорту, однако к настоящему моменту все женщин впустили в страну. Миграционная служба, которая изначально отказала гражданкам РФ во въезде из-за подозрений в предоставлении ложных сведений о туристических целях поездки, поменяла свое решение после постановления суда.