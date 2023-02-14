Аргентинские силовики устроили охоту на пособников беременных россиянок Полиция Аргентины провела обыски из-за фальсификации документов для беременных россиянок

Фото: Francesco Bozzo / Keystone Press Agency / Global Look Press

Аргентинская полиция в Буэнос-Айресе провела несколько рейдов в рамках дела о продаже фальшивых документов беременным россиянкам, сообщает телеканал TN. Силовики разыскивают группу лиц, которые организовали агентства, предлагающие беременным женщинам из РФ пакет услуг по организации родов и оформлению аргентинских документов для детей.

Обыски были организованы в рамках расследования незаконной деятельности агентств, предлагавших беременным женщинам из РФ пакет услуг по организации родов и оформлению аргентинских документов для детей, — сказано в публикации.

Преступники изготавливали поддельные сертификаты, по которым можно оформить вид на жительство в стране.

10 февраля шестерых беременных россиянок отказались впускать в Аргентину из-за подозрений в предоставлении ложных сведений о целях поездки. Они застряли в аэропорту, однако к настоящему моменту всех женщин впустили в страну. Миграционная служба, которая изначально отказала гражданкам РФ во въезде из-за подозрений в предоставлении ложных сведений о туристических целях поездки, поменяла свое решение после постановления суда.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что россиянок, которые уезжают рожать в другие страны, чтобы «халявно обеспечить себе двойное гражданство», следует лишить материнского капитала. Парламентарий назвал таких женщин сумасшедшими.