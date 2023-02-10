Беременных россиянок не пустили рожать в Аргентину Беременных россиянок не впустили в Аргентину из-за подозрений во лжи

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Шестерых беременных россиянок отказались впускать в Аргентину из-за подозрений в предоставлении ложных сведений о целях поездки, заявила глава миграционной службы страны Флоренсии Кариньяно. По ее словам, когда в страну прилетают без обратного билета на 33-й неделе беременности, «довольно сложно поверить», что целью посещения является туризм, пишет газета La Nacion. Чиновница отметила, что сами девушки признались, что прилетели в страну рожать. Сейчас шестеро беременных женщин из России остаются в аэропорту Аргентины.

Есть алгоритм действий для решения ситуаций с обоснованным подозрением в предоставлении ложных сведений о туристической цели поездки. Когда мы видим, что у них нет обратного билета, когда они не могут объяснить, куда поедут как туристы на 33-й неделе беременности, довольно сложно поверить в туризм, — заявила Кариньяно.

Она добавила, что 9 февраля только на одном рейсе «Эфиопских авиалиний» в страну прибыли 33 россиянки, которые находятся на 32–34-й неделе беременности.

С россиянками, застрявшими в аэропорту Аргентины, встретился заведующий консульским отделом посольства РФ Георгий Полин. Дипломат подтвердил ТАСС, что в воздушной гавани застряли шесть беременных соотечественниц, которым отказали во въезде, одна из них находится в зоне вылета с 7 февраля. Полин сообщил, что консульство помогает девушкам с предметами первой необходимости, а адвокаты россиянок добиваются отмены решения о запрете на въезд.

Ранее издание The Guardian сообщало, что россиянки стали массово уезжать в Аргентину для родов. По данным посольства РФ, в 2022 году в южноамериканскую страну уехали до 2500 россиян. Российский консул предположил, что в 2023-м их число может вырасти четырехкратно.