Стала известна судьба застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянок Всех застрявших в аэропорту Аргентины беременных россиянок впустили в страну по решению суда

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Международный аэропорт Буэнос-Айреса «Эсейса»

Всех беременных россиянок, застрявших в аэропорту Аргентины, впустили в южноамериканскую страну, сообщил ТАСС адвокат трех из них Кристин Рубилар. Миграционная служба, которая изначально отказала гражданкам РФ во въезде из-за подозрений в предоставлении ложных сведений о туристических целях поездки, поменяла свое решение после постановления суда, пояснил защитник. В консульском отделе посольства РФ ранее сообщали, что за помощью обратились шесть беременных россиянок, одна из которых оставалась в зоне вылета с 7 февраля.

Час назад им всем разрешили въехать в Аргентину, — сказал адвокат.

Один из пассажиров, прилетевший в Аргентину тем же рейсом, что и две из тех россиянок, которым было отказано во въезде, сообщил, что по прибытии аргентинские пограничники отвели в сторону около 20 человек из России, чтобы опросить и проверить документы. Мужчина, который прилетел в страну вместе с беременной супругой, рассказал, что они получили паспорта спустя семь часов и «все это время им ничего не объясняли» и обращались так, как будто они представляют «какую-то угрозу общественной безопасности».

Ранее, 10 февраля, глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно объяснила, что беременным россиянкам запретили въезжать в страну из-за подозрений в предоставлении ложных сведений о целях поездки. По словам Кариньяно, когда женщины на 33-й неделе беременности прилетают в страну без обратного билета, «довольно сложно поверить», что в их планы входит туризм.

Также в миграционной службе Аргентины заявили, что начинают отзывать вид на жительство у россиян, которые покидают страну после рождения ребенка.