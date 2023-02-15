Володин задался вопросом о поведении рожающих за границей россиянок

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опубликовал опрос, в котором попросил подписчиков рассказать, как они относятся к россиянкам, которые уезжают рожать за рубежом. Политик задался вопросом, насколько правильно подобное поведение по отношению к России.

Более 25 тыс. женщин РФ в 2022г. выезжали в Аргентину, США, другие страны с целью рождения там детей для получения гражданства. При этом оформляют маткапитал и льготы в России, даже оставаясь за рубежом. Правильно ли они поступают по отношению к нашей стране? — написал Володин.

Респонденты могут выбрать варианты ответа: «да», «нет», «все равно».

Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что россиянок, которые уезжают рожать в другие страны, чтобы «халявно обеспечить себе двойное гражданство», следует лишить материнского капитала. Парламентарий назвал таких женщин сумасшедшими.

Ранее аргентинская полиция в Буэнос-Айресе провела несколько рейдов в рамках дела о продаже фальшивых документов беременным россиянкам. Силовики разыскивают группу лиц, которые организовали агентства, предлагающие беременным женщинам из РФ пакет услуг по организации родов и оформлению аргентинских документов для детей.