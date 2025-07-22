Стало известно, кто заменит Подносову на посту главы Верховного суда

Исполняющим обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой стал ее заместитель Юрий Иваненко, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Он является заслуженным юристом России и имеет высший квалификационный класс судьи.

Постановлением президиума Верховного суда Российской Федерации от 22 июля 2025 года исполнение обязанностей председателя Верховного суда Российской Федерации возложено на Иваненко Юрия Григорьевича, — сказал собеседник агентства.

О смерти Подносовой стало известно утром 22 июля. По данным СМИ, она боролась с онкологическим заболеванием. Она была назначена на должность главы ВС 17 апреля 2024 года. Подносова окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета и была однокурсницей президента России Владимира Путина.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Ирина Подносова внесла значительный вклад в развитие судебной системы. Сенатор выразила соболезнования в связи с кончиной Подносовой, отметив ее заслуги.