Стало известно, когда Госдума рассмотрит вопрос приостановки ДСНВ Вопрос о приостановке ДСНВ может быть рассмотрен Госдумой 22 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос о приостановке действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) может быть рассмотрен Госдумой 22 февраля, передает РИА Новости со ссылкой на свои источники. Отмечается, что 21 февраля было запланировано проведение совета Госдумы.

На сегодня запланирован совет Госдумы, вопрос о приостановке ДСНВ могут поставить в повестку на завтра, — сообщил источник.

21 февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия, а не о выходе из договора. По словам главы РФ, для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Парижа и Лондона.

Ранее в своем выступлении Путин обратил внимание на то, что НАТО обустраивает установки противовоздушной обороны по всему миру. Все это Альянс, по словам главы государства, делает с нежеланием на равных обсуждать вопросы гарантий безопасности с Россией и странами Европы.