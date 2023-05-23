Стало известно, как можно снять статус иноагента Депутат ГД Синельщиков рассказал, что снять статус иноагента можно через Министерство юстиции

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Россиянин может снять статус иностранного агента через Министерство юстиции, несмотря на отсутствие четких критериев в законодательстве, рассказал депутат Госдумы Юрий Синельщиков. В разговоре с Lenta.ru парламентарий уточнил, что для этого необходимо предоставить документы, которые подтвердят отсутствие условий, из-за которых статус был получен.

Статус иноагента снимает Минюст. Для этого должна быть документально подкрепленная уверенность в отсутствии действий и прочих условий, которые стали причиной присвоения этого статуса, — пояснил депутат.

Синельщиков подчеркнул, что у Минюста уже есть подобный опыт снятия статуса иноагента. Так, кто-то доказывал, что получал незначительные суммы от иностранных источников по сравнению со своими доходами, а другие оспаривали сам факт. Парламентарий подчеркнул, что при отсутствии четких критериев у Минюста есть своя практика для разрешения подобных ситуаций.

Общественное движение «Ветераны России» ранее потребовало проверить на предмет финансирования ВСУ покупателей продукции иностранных агентов, таких как певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и рэпер Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По мнению членов организации, исполнители получают основную часть дохода с продажи мерча.