Стало известно имя нового командующего Балтийским флотом Новым командующим Балтийского флота стал вице-адмирал Воробьев

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Владимир Воробьев

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов представил нового командующего Балтийским флотом вице-адмирала Владимира Воробьева, сообщили ТАСС в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. На новом посту он сменил адмирала Виктора Лиина.

Сегодня в городе Калининграде в штабе Балтийского флота главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов представил руководящему составу Балтийского флота нового командующего — вице-адмирала Владимира Воробьева, — говорится в сообщении.

21 апреля Лиина был назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом. Ранее он руководил Балтийским флотом ВМФ России. На новом посту он сменил адмирала Сергея Авакянца.

20 апреля стало известно, что Авакянц отправлен в отставку с поста командующего Тихоокеанским флотом. По словам полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, адмирал будет возглавлять штаб, курирующий работу центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Позднее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что новым командующим Тихоокеанским флотом может стать Лиина.

Ранее на Тихоокеанском флоте прошла внезапная проверка с целью наращивания способности ВС России отражать агрессию вероятного противника с морских направлений. В Минобороны заявили, что российские войска отлично подготовлены к отражению агрессии противника. По их словам, всего в учениях приняли участие более 25 тысяч военнослужащих. Также в маневрах были задействованы 167 кораблей и 89 самолетов и вертолетов.