Назван вероятный кандидат на пост командующего Тихоокеанским флотом РИА Новости: новым командующим Тихоокеанским флотом может стать адмирал Лиина

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Виктор Лиина

Новым командующим Тихоокеанским флотом может стать адмирал Виктор Лиина, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах. Занимавший этот пост адмирал Сергей Авакянц вышел в отставку в связи с достижением предельного возраста нахождения на военной службе.

Наиболее вероятным кандидатом на должность нового командующего Тихоокеанским флотом рассматривается адмирал Лиина, который сейчас командует Балтийским флотом, — цитирует агентство одного из собеседников.

Адмирал Лиина руководит Балтийским флотом с октября 2021 года. До этого он занимал должность заместителя начальника Генштаба ВС РФ, а еще ранее, в 2016–2019 годах, был начальником штаба и первым заместителем командующего Черноморским флотом.

Об отставке Авакянца с поста командующего ТОФ ранее сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он рассказал, что адмирал будет возглавлять штаб, курирующий работу центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Эти центры начнут работу с 11 мая. В каждом центре планируется обучать по 300 человек в месяц.