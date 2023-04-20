Стали известны итоги внезапной проверки Тихоокеанского флота Минобороны: проверка Тихоокеанского флота завершена, она подтвердила высокую готовность войск

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Проверка Тихоокеанского флота Вооруженных сил России завершена, сообщило в Telegram Министерство обороны страны. Представители ведомства подчеркнули, что российские войска отлично подготовлены к отражению агрессии противника. По их словам, всего в учениях приняли участие более 25 тысяч военнослужащих. Также в маневрах были задействованы 167 кораблей и 89 самолетов и вертолетов.

Внезапная проверка подтвердила высокую готовность войск (сил) ТОФ к решению задач отражения агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений. Мероприятия внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения завершены, — заявили в Минобороны РФ.

Учения и тренировки проводились с 14 по 20 апреля в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей. В частности, в маневрах были задействованы подлодки, противолодочные и ударные корабли, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Военнослужащие тренировались отражать ракетно-авиационные удары, искать и уничтожать подлодки противника, выполнять торпедные, артиллерийские и ракетные стрельбы и др.

Ранее утром стало известно, что адмирал Сергей Авакянц отправлен в отставку с поста командующего Тихоокеанским флотом. По словам полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, адмирал будет возглавлять штаб, курирующий работу центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Позднее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что новым командующим Тихоокеанским флотом может стать адмирал Виктор Лиина.