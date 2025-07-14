Российские моряки потопили подлодку условного противника в Японском море Корветы ТОФ уничтожили подлодку условного противника на учениях в Японском море

Корветы Тихоокеанского флота ВМФ России уничтожили подводную лодку условного противника в ходе противолодочных учений в заливе Петра Великого, сообщила пресс-служба ТОФ. Роль неопознанной субмарины взяла на себя дизель-электрическая подводная лодка «Волхов», передает РИА Новости.

Экипажи корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий» Тихоокеанского флота провели учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в акватории залива Петра Великого, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе маневров экипажи кораблей обнаружили неопознанную субмарину, которая пыталась избежать преследования. После того как подлодка проигнорировала сигнал о необходимости всплытия, экипажи корветов условно уничтожили ее при помощи торпед и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000.

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