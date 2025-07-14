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14 июля 2025 в 13:33

Российские моряки потопили подлодку условного противника в Японском море

Корветы ТОФ уничтожили подлодку условного противника на учениях в Японском море

Б-603 «Волхов» Б-603 «Волхов» Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Корветы Тихоокеанского флота ВМФ России уничтожили подводную лодку условного противника в ходе противолодочных учений в заливе Петра Великого, сообщила пресс-служба ТОФ. Роль неопознанной субмарины взяла на себя дизель-электрическая подводная лодка «Волхов», передает РИА Новости.

Экипажи корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий» Тихоокеанского флота провели учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в акватории залива Петра Великого, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе маневров экипажи кораблей обнаружили неопознанную субмарину, которая пыталась избежать преследования. После того как подлодка проигнорировала сигнал о необходимости всплытия, экипажи корветов условно уничтожили ее при помощи торпед и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад. Празднование Дня ВМФ было решено вернуть к формату до 2015 года. Он предполагает торжественное возложение венков и концерт на Дворцовой площади. По информации журналистов, решение связано с мерами безопасности.

Также пресс-служба ТОФ сообщала, что торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота во Владивостоке в 2025 году пройдут без традиционного парада кораблей. В этом году праздничная программа не будет включать также салют и мероприятия на водной станции.

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