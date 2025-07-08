Замглавкома ВМФ России проводили в последний путь Прощание с замглавкома ВМФ Гудковым завершилось на Федеральном военном мемориале

Замглавкома ВМФ России Михаила Гудкова проводили в последний путь на Федеральном военном мемориале, сообщили в Минобороны. Глава ведомства Андрей Белоусов стал одним из участников траурной церемонии.

Также на прощании присутствовали родственники и друзья покойного, руководители военного ведомства, представители федеральных органов власти, военнослужащие и ветераны. В Минобороны напомнили, что Гудков родился в Украинске Донецкой области 11 января 1983 года. С 2000-го служил в ВС России. Учился в Новосибирске и прошел множество ступеней военной службы.

Участвовал в операции на территории Сирии и в СВО. В апреле 2025 года получил должность замглавнокомандующего ВМФ.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал оказать всестороннюю поддержку семье погибшего Гудкова. Глава государства также заявил о помощи боевым товарищам офицера.

Минута молчания в память о Гудкове прошла на форуме «Всё для Победы!» в воскресенье, 6 июля. Путин объявил ее, почтив также всех павших на СВО бойцов ВС России.