Шойгу заявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте

Фото: Министерство обороны РФ

Тихоокеанский флот поднят по тревоге в рамках внезапной проверки, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, флот в короткие сроки подготовится к боевым действиям и выполнит оперативное развертывание, передает ТАСС.

Сегодня с 09:00 (по владивостокскому времени, 02:00 мск. — NEWS.ru) поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе, — сказал министр.

Он пояснил, что цель проверки состоит в наращивании способности ВС России отражать агрессию вероятного противника с морских направлений. Флот отразит массированные ракетно-авиационные удары условного противника и выполнит все виды стрельб.

Шойгу добавил, что в проверке будут также задействованы Воздушно-космические силы, воинские части и подразделения обеспечения. В ходе маневров отработают варианты применения межвидовых группировок.

Глава Минобороны также рассказал, что главкому ВМФ Николаю Евменову и Генштабу поручено организовать контроль за проведением учений Тихоокеанского флота. Кроме того, главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин должен задействовать самолеты командования дальней авиации, а также авиацию Восточного военного округа для проверки учений.

Ранее военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что после вступления в НАТО Финляндии необходимо модернизировать Балтийский флот ВМФ РФ. По его мнению, в регионе надо отдать предпочтение диверсионным группам, морскому десанту и морским дронам.